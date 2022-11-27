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27.11.2022  11:31   Рита Парфенова

Про дефіцит електроенергії розповіли в Укренерго

Станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.

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Таку информацію про відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України розповіли в Укренерго, повідомляє РЕДПОСТ.

У постачальника енергії відзначили, что критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.

За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Нагадуємо, що сьогодні кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, ощадливо використовуючи електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Нагадаємо, жителів Харкова та області просять вимкнути електрообігрівачі, відкласти прибирання та прання. Ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света
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