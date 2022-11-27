27.11.2022 12:03 Рита Парфенова

Пилипівка: навіщо дівчата напередодні посту ховали шматок яловичини під подушку

27 листопада відзначається день апостола Пилипа. У народі день називався Пилипове заговення.





Традиційно цей день святкувався на широку ногу. Закінчився збирання врожаю і засіки ломилися від зерна, з полів було зібрано врожай картоплі, капусти та інших овочів, забита частина худоби. Все це ставили на стіл.



З Пилипівки починалися «бабині засідки»: жінки збиралися в одній хаті, пряли льон та шерсть, а при цьому співали тихі пісні чи розмовляли. Збереглося чимало приказок і прислів'їв, що наголошують на важливості рукоділля: «У недбайливої ​​пряхи і на себе немає сорочки»; "Не напрядеш взимку - нічого буде ткати влітку"; "Соха годує, веретено одягає".



Цими днями закінчувалися весілля та інші галасливі свята. Весь час потрібно було присвячувати роботі та благочестивим заняттям. Однак увечері Філіппова дня можна було зайнятися ворожінням. Для цієї мети дівчата таємно залишали шматок яловичини з вечірньої трапези, потім ховали його вночі під подушку, тричі промовляли заповітні слова і лягали спати. Після цього уві сні можна було побачити майбутнього нареченого.



Також на Пилипа було прийнято виносити у двір їжу. Вона призначалася духам, що оберігають свійських тварин. У деяких районах цього дня проводили ритуал вигнання тарганів. Для цього треба було всією сім'єю витягнути з хати за нитку таргана, прив'язаного за ногу. У деяких районах цього дня проводили ритуал вигнання тарганів. Для цього треба було всією сім'єю витягнути з хати за нитку таргана, прив'язаного за ногу.



Цього дня звертали увагу на прикмети. Іній віщував урожай вівса, дощ — урожай пшениці. Якщо каркав ворон — чекали на відлигу. А хмарна та снігова погода обіцяла негоду наприкінці травня.