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27.11.2022  12:34   Рита Парфенова

Карта банків Харкова, які працюватимуть у блекаут

Національний банк разом із системно важливими банками вводять план заходів для безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу НБУ.

Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Також реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

В НБУ зазначили, що перелік чергових відділень постійно уточнюється та оновлюється. Детальну інформацію про них ви зможете дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та соціальних мережах банків.

Нагадаємо, станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.

Источник:   НБУ
 Тэги:  банк, блекаут, харьков
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