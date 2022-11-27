    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 27 листопада на західних пунктах пропуску
27.11.2022  13:01   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 90 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових авто;
  • «Краківець» - 30 легкових авто;
  • «Шегині» - 50 легкових авто, 3 автобуси.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 35 легкових авто.

За добу 26 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 77 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – наші співгромадяни.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 25 листопада на західних пунктах пропуску 24.11 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 24 листопада на західних пунктах пропуску 23.11 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 23 листопада на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 