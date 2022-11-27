27.11.2022 13:01 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 90 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 30 легкових авто;

«Шегині» - 50 легкових авто, 3 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 35 легкових авто.

За добу 26 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 77 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – наші співгромадяни.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.