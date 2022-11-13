Укрзалізниця створює міжнародний залізничний хаб в Чопі

При складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці», передає РЕДПОСТ
Відтепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ — Чоп та №749 Київ - Відень, курсують такі рейси:
Зміна маршруту прямування цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).
Також з 11 грудня курсуватимуть поїзди:
У співпраці з чеськими перевізниками планується також призначення рейсу Прага — Чоп, дату початку курсування буде оголошено додатково.
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