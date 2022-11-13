13.11.2022 17:04 Рита Парфенова

У Харкові оперативно усувають пошкодження на водоводах

13 листопада аварійні бригади водоканалу проводять ремонтні роботи на 10 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Минулої доби, 12 листопада, бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.



Як повідомили на підприємстві, бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали, що дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Куп'янському районі Харківської області відновили газопостачання майже 800 родинам.