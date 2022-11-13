    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові оперативно усувають пошкодження на водоводах
13.11.2022  17:04   Рита Парфенова

У Харкові оперативно усувають пошкодження на водоводах

13 листопада аварійні бригади водоканалу проводять ремонтні роботи на 10 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Новини Харкова: комунальники оперативно усувають пошкодження на водоводах
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Минулої доби, 12 листопада, бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали, що дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Куп'янському районі Харківської області відновили газопостачання майже 800 родинам.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Надзвичайні події Харківські комунальники усувають сімнадцять пошкоджень на водоводах 11.11 ЖКГ У жилмасиві Харкова відключили воду: адреси 10.11 ЖКГ Харківські комунальники ліквідують серйозні аварії на водогонах Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 