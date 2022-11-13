Військові рф обстріляли населені пункти Харківщини (відео)

У неділю, 13 листопада, військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:
Стрілеча,
Стариця,
Бугруватка,
Огірцеве,
Різникове,
Вільхуватка,
Колодязне,
Бологівка,
Фиголівка.
на Куп’янському та Лиманському напрямках біли обстріляні з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти:
Кислівка,
Котлярівка,
Табаївка,
Крохмальне,
Берестове.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.
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