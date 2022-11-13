13.11.2022 19:30 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли населені пункти Харківщини (відео)

У неділю, 13 листопада, військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Бугруватка,

Огірцеве,

Різникове,

Вільхуватка,

Колодязне,

Бологівка,

Фиголівка.



на Куп’янському та Лиманському напрямках біли обстріляні з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах.