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13.11.2022  20:42   Рита Парфенова

Простими та дієвими техніками подолання стресу поділилися українські зірки

Українські зірки розповіли історії, як говорити відверто про свої емоції, та поділилися швидкими техніками, які допомагають їм долати стрес.

Злата Огнєвіч

Ролики з зірками українсього шоу-бізнесу записані в рамках програми психосоціальної підтримки з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської. Про це повідомили у Міністрестві соцполітики, передає РЕДПОСТ.

Українські зірки та телеведучі розповіли про свої відчуття та емоції, які переживають через вторгнення Росії. Також вони поділилися швидкими техніками з підтримки себе та інших, які кожен може використовувати у повсякденному житті.

Про особисті хвилювання, страхи, емоції розповіли телеведучі Ольга Бутко, Юрій Горбунов, Вадим Карп’як, Соломія Вітвіцька, співачки Світлана Тарабарова, Роксолана Сирота (ROXOLANA), Злата Огнєвіч, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Подивитися поради зірок можна на каналі Без бар’єрів в YouTube.

 

Тэги:  стресс, упражнение
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