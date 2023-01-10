10.01.2023 19:01 Дмитро Колонєй

Як зняти стрес у дитини під час війни: ігрові поради медиків

Перебування в укриттях, вимушений переїзд, втрата звичного середовища, друзів, іграшок - можуть викликати тривогу і стрес у дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на спеціальний розділ «У воєнний час» «Довідника безбар’єрності», будь-які тяготи війни можуть викликати тривогу і стрес у дітей.

Що потрібно зробити, аби зняти стрес у дитини

Знайдіть тихе місце.

Пояснюйте правила гри зрозумілою й доступною для дитини мовою.

Не обов’язково робити всі вправи одразу.

Спостерігайте за дитиною, наскільки вона залучена, спробуйте ще раз згодом.

Ігри, що допоможуть зняти стрес

1. Квітка та свічка

Уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне квітка, а в іншій – запалена свічка. Повільно зробіть вдих через ніс й уявіть, що відчуваєте запах квітки. Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку. Повторіть кілька разів.

2. Лимони

Уявіть, ніби ви підходите до дерева та зриваєте два лимони, по одному в кожну руку. Сильно здавіть лимони, щоб вичавити сік – вичавлюйте, вичавлюйте, вичавлюйте! Киньте лимони на підлогу та розслабте руки. Потім повторюйте, доки соку не набереться на склянку лимонаду. Після останнього стискання та кидка струсіть руки, щоби розслабитися.

3. Лінивий кіт

Уявіть, що ви лінивий кіт, який щойно прокинувся після приємного довгого сну. Широко позіхніть. Помурчіть: «мяу-мяу». Тепер витягніть руки, ноги та спину, як кіт, повільно потягніться і розслабтесь.

4. Пір’їнка і статуя

Уявіть, ви пір’їнка, що літає в повітрі приблизно десять секунд. Раптом ви завмираєте й перетворюєтеся на статую. Не рухайтеся! Потім повільно розслабтеся, знову перетворюючись на пір’їнку, що літає в повітрі. Повторіть кілька разів. Закінчуйте гру пір’їнкою в розслабленому стані.

5. М’яч для зняття стресу

Зробіть собі м’ячик для зняття стресу, наприклад, для цього можна наповнити повітряні кульки сухим горохом або рисом. Візьміть м’яч в руку (можете взяти два в обидві руки), стисніть м’яч і розслабте руку. Поекспериментуйте зі стисканням м’яча (змінюйте швидкість стискання, силу, тривалість).

6. Черепаха

Уявіть, що ви черепаха, яка йде на повільну, розслаблену прогулянку. Уявіть, ніби раптово почався дощ. Щільно згорніться у калачик під панциром десь на 10 секунд. Уявіть, що знову вийшло сонце, тому можна вилазити з панциря та продовжувати прогулянку. Повторіть кілька разів. Завершуйте вправу прогулянкою, щоб тіло залишилося розслабленим.

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