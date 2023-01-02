02.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківський регіональний перинатальний центр повністю відновив роботу (фото)

Як колектив закладу та його пацієнти пережили найважчі місяці війни та в яких умовах медики працюють зараз, розповіла його директорка Ірина Кондратова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з початком воєнних дій, як згадує Ірина Кондратова, операції немовлятам робили в приміщенні на першому поверсі. Тут же приймали пологи. За 3 місяці в закладі народилося близько 300 дітей. Лікарі працювали попри обстріли. Значною проблемою стала періодична відсутність електрики. Щоб немовлята, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії в «інкубаторах», змогли вижити, персонал мав вручну контролювати температурний режим та подачу кисню.

Харківський регіональний перинатальний центр надає медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим, які мають патології і потребують спеціалізованого лікування. Наразі в Центрі відновлено роботу 9 відділень, із них 3 – для новонароджених. Заклад має достатню кількість генераторів, ба більше – створено систему безперебійного живлення відділень. Для накопичення запасів технічної води придбані бочки на 200-250 літрів.

«У мирний час у нас було 3 тисячі пологів на рік, зараз, на жаль, втричі менше. З квітня кількість пологів та передчасно народжених дітей зменшилась, але, разом з цим, у дітей важкі патології», – відзначила Ірина Кондратова.

За її даними, патологій вагітності у жінок стало більше саме через війну. Особливо важко довелося вагітним, які перебували на окупованих територіях.

«Ми зараз стикаємося з патологіями, які були характерні для минулих часів. Жінки не мали змогу проходити лікарське обстеження, багато у кого загострились хронічні захворювання. Майже кожна жінка з окупованої території має анемію, тому що погано харчувалася. Також характерні інфекційні ураження плоду», – повідомила лікарка.

Сьогодні, як наголошує Ірина Кондратова, заклад має необхідні «інкубатори», дитячі операційні столи та іншу дороговартісну медичну техніку. Деякі якісні зразки було придбано саме під час війни за підтримки держави, міжнародних медичних й гуманітарних організацій, волонтерів.

«Від обласної влади, за підтримки голови ХОВА та завдяки Президентській програмі UNITED24 була надана величезна кількість медикаментів, автомобілі екстреної допомоги, наркозно-дихальне обладнання, функціональні ліжка, операційні столи», – говорить директорка.