02.01.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 2 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 2 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

Устилуг - 15 л/а, 0 автобусов (пешеходный пропуск не реализован);

"Кракивец" - 50 л/а, 0 автобусов; (пешеходный пропуск не осуществляется);

«Шегині» - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (проходили пешеходов в обе стороны).

Словацкая Республика:

Ужгород - 20 л/а, 0 автобусов (пешеходный пропуск не осуществляется).

Венгрия:

"Тыса" - 10 л/а, 0 автобусов; (пешеходный пропуск не осуществляется);

"Косино"-5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов).