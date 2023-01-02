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02.01.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 2 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 2 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • Устилуг - 15 л/а, 0 автобусов (пешеходный пропуск не реализован);
  • "Кракивец" - 50 л/а, 0 автобусов; (пешеходный пропуск не осуществляется);
  • «Шегині» - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (проходили пешеходов в обе стороны).

Словацкая Республика:

  • Ужгород - 20 л/а, 0 автобусов (пешеходный пропуск не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тыса" - 10 л/а, 0 автобусов; (пешеходный пропуск не осуществляется);
  • "Косино"-5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов).
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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