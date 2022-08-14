14.08.2022 13:50 Рита Парфенова

Корисні звички, що допоможуть знизити стрес

Дослідження показують, що батьки неповнолітніх дітей, працівники сфери охорони здоров’я та соціальної роботи, різні меншини схильні до більш високого рівня стресу.

Стрес і тривога є звичним явищем для багатьох людей, а особливо в умовах війни, передає РЕДПОСТ. Ці прояви людських емоцій загалом не потрубують лікування, проте якщо вони переходять у хронічний стун, збільшують ризик виникнення таких захворювань, як хвороби серця, тривожні розлади та депресія.



Щоб допомогти собі керувати стресом та зменшити його вплив на своє життя, треба змінити вашу поведінку та сформувати нові звички.

Будьте фізично активними

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти зменшити стрес і полегшити симптоми тривоги і депресії.

Харчуйтеся здорово

Ваш раціон впливає на всі аспекти вашого здоров’я, включно з вашим психічним здоров’ям. Зведіть до мінімуму вживання продуктів і напоїв з високим ступенем обробки, натомість їжте більше цільних продуктів, як-от овочі, фрукти, боби, риба, горіхи. Це допоможе забезпечити правильне харчування вашого тіла. Зі свого боку, це підвищить вашу стійкість до стресу.

Мінімізуйте використання гаджетів і скоротіть екранний час

Смартфони, комп’ютери та планшети є невід’ємною частиною щоденного життя багатьох людей, але занадто часте їх використання може підвищити рівень стресу. Низка досліджень доводять зв’язок між надмірним використанням смартфонів і підвищеним рівнем стресу та розладами психічного здоров’я. Що довше ви “сидите в телефоні”, то гірший ваш психологічний стан, а рівень стресу — вищий. Це фіксують і у дорослих, і у дітей.

Дбайте про себе

Знайдіть час піклуватися про себе. Це допоможе знизити рівень стресу. Наприклад, ви можете прогулятися вулицею, прийняти ванну, почитати книгу, зайнятися йогою або своїм хобі. Це особливо важливо для людей, схильних до сильного стресу, зокрема, медсестер, лікарів, учителів і батьків.

Скоротіть споживання кофеїну

Кофеїн — це хімічна речовина, що міститься в каві, чаї, шоколаді та енергетичних напоях, та стимулює нашу центральну нервову систему. Надмірне споживання кофеїну може погіршити якість сну та посилити почуття тривоги. Хоч багато досліджень доводять, що кава корисна в помірних кількостях, рекомендується не перевищувати 400 мг кофеїну на день.

Проводьте час з друзями та сім’єю

Підтримка друзів і сім’ї може допомогти вам пережити важкий період і впоратися зі стресом.

Встановіть кордони та навчіться говорити ні

Візьміть під контроль своє особисте життя. Так ви зможете зменшити стрес та захистити своє психічне здоров’я. Один із способів зробити це – частіше говорити «ні». Це правильно, особливо якщо ви виявите, що берете на себе більше, ніж можете. Адже поєднання багатьох обов’язків може викликати почуття перевантаженості.

Крім того, встановлення кордонів, особливо з людьми, які підвищують рівень стресу, — це здоровий спосіб захистити свій добробут. Говорити «ні» – це один із способів контролювати свої стресори.

Не прокрастинуйте

Ще один спосіб взяти під контроль свій стрес — скласти список справ і зазначити терміни їх виконання їх виконання та не відкладати справи на потім.

Прокрастинація погіршує вашу продуктивність, і через це змушує вас надолужити втрачене. А це викликає стрес, який негативно впливає на ваше здоров’я та його якість. Подумайте про те, щоб почати медитувати. Медитація — це загальний термін для методів, які допомагають розслабитися. Є дуже багато технік релаксації, які містять компоненти медитації. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо того, який метод розслаблення вам найбільше підходить.

Обіймайтеся

Людський дотик може мати заспокійливий ефект і допомогти вам краще впоратися зі стресом. Наприклад, дослідження показують, що позитивний фізичний контакт, зокрема секс, можуть допомогти зняти стрес і не почуватися самотнім, а також покращити стан завдяки виділенню окситоцину. Наприклад, обійми допоможуть послабити такі симптоми стресу, як прискорення серцебиття та підвищення кров’яного тиску.