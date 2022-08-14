14.08.2022 14:33 Рита Парфенова

Як виглядає школа в Харківській області після ракетного удару (фото)

14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Один із снаряд влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів. Від вибухової хвилі травми отримали кілька громадян. Постраждалим надано медичну допомогу, їх стан здоров’я задовільний.

Другий ракетний удар завдав шкоди ще одній школі на Харківщині. Світлини розтрощених приміщень навчального закладу опубликовані у місцевих телеграм-каналах

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.