14.08.2022 08:20 Рита Парфенова

Харків на ранок 14 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.



facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 серпня.

Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова. Ще шість - по області: чотири у Харківському, та по одній у Богодухівському й Чугуївському районах.



Горіли приватні приватні житлові будинки, господарчі споруди, суха трава і легковий автомобіль. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.



Загалом за добу з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:

15 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

2 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, вечері 13 серпня окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.