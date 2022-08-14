Харків на ранок 14 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 серпня.
Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова. Ще шість - по області: чотири у Харківському, та по одній у Богодухівському й Чугуївському районах.
Горіли приватні приватні житлові будинки, господарчі споруди, суха трава і легковий автомобіль. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
Загалом за добу з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:
15 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
2 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, вечері 13 серпня окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.
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