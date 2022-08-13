Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

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Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!

Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.