    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова
13.08.2022  19:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Окупанти завдали ударів по житловому району.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на захід Харкова Ігоря Терехова.
 
Повідомляється, що окупанти обстріляли Київський район. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
 
Руйнувань також не виявлено.
 
«Будьте обережні та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», - звернувся до мешканців Харкова Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Надзвичайні події ЗСУ змусили ворога тікати в Харківській області 13.08 Надзвичайні події Окупанти пошкодили у Харкові тепломагістраль 13.08 Надзвичайні події Окупанти завдали удару по Золочеву
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 