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13.08.2022  19:45   Віталій Хінєвіч

Google Home отримає «дизайн нового покоління»

Google запрошує тестувальників, які вже використовують пристрої Google Nest.

Google
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 9to5Google.
 
Повідомляється, що цього року компанія Google оновила два основні способи взаємодії людей з програмою Home.
 
«Ця програма буде присвячена дизайну нового покоління програми Google Home. Взяти участь зможуть тестувальники, які вже використовують пристрої Google Nest та готові підписати угоду про нерозголошення. 
 
«Дизайн наступного покоління» — це єдиний опис, який ми маємо сьогодні, а «Вимога» вказує, що вам потрібен «будь-який з продуктів Google Nest, включаючи: термостати, Wi-Fi, динаміки, монітори, камери, дверні дзвінки, замки та Nest Protect. (димові сповіщувачі), пристрої Chromecast», - повідомляють у Google.
 
В останніх оновленнях програми Google Home з'явилися інтерактивні перемикачі пристроїв в основній сітці/вкладці. Можна швидко виконувати певні дії (відтворення/пауза, гучність, увімкнення/вимкнення та яскравість) одним дотиком або ковзанням. Тим часом вкладка «Головна стрічка» також була перероблена з компактним списком, щоб відображати більше «останніх та актуальних оновлень».
 
Нагадаємо, у додатку Приват 24 з’явились нові функції.
 
Источник:   9to5Google
 Тэги:  google home
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