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13.08.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

У додатку Приват 24 з’явились нові функції

Нововведення будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на УНІАН.
 
Повідомляється, що в оновленому додатку Приват24 з’явились чотири нові функції. Нововведення будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.
Які оновлення отримав Приват24:
  • зміну ліміту на Картці Юніора.Відтепер юніори можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Звичайно, після підтвердження запиту батьками.
  • "Зробив - заробив".Завдяки йому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за успішне виконання. Якщо виконання завдання підтверджено, на Карту "Юніора" дитини буде перераховано винагороду.
  • міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка".Відтепер воно доступне і у вебверсії Приват24. Його можна оформити на строк від 15 днів до 1 року. 
  • інвойси Payoneer для фрилансерів.Наразі можна виставляти інвойси Payoneer контрагентам через Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс.

Источник:   УНІАН
 Тэги:  приватбанк
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