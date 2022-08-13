13.08.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У додатку Приват 24 з’явились нові функції

Нововведення будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що в оновленому додатку Приват24 з’явились чотири нові функції. Нововведення будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.

Які оновлення отримав Приват24:

зміну ліміту на Картці Юніора.Відтепер юніори можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Звичайно, після підтвердження запиту батьками.

"Зробив - заробив".Завдяки йому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за успішне виконання. Якщо виконання завдання підтверджено, на Карту "Юніора" дитини буде перераховано винагороду.

міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка".Відтепер воно доступне і у вебверсії Приват24. Його можна оформити на строк від 15 днів до 1 року.

інвойси Payoneer для фрилансерів.Наразі можна виставляти інвойси Payoneer контрагентам через Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс.