    
Главная Новини Харкова Суспільство NASA створило цікавий сервіс для людей
13.08.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

NASA створило цікавий сервіс для людей

Люди можуть почути, як звучав би їх голос на Марсі.

Марс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.
 
Повідомляється, що NASA створило функцію, яка дозволить людині записати свій голос, після чого вона зможе прослухати його. Максимальна тривалість звукового запису становить 10 секунд.
 
Атмосфера Марса, що на 96% складається з вуглекислого газу, поглинала б багато високих звуків, тому на великі відстані поширювалися лише звуки нижчого тону. Цей ефект відомий як згасання – ослаблення сигналу на певних частотах – і він буде помітнішим, ніж далі ви знаходитесь від джерела.
 
Записати та почути свій голос можна за посиланням.
 
Нагадаємо,NASA відкрило цікаві факти про Місяць.
 
Источник:   NASA
 Тэги:  nasa
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Наука NASA зафіксував зіткнення небесних тіл 11.08 Наука Метеоритний дощ Персеїди: коли спостерігати явище 03.08 Наука NASA опублікувало фото рідкісної галактики
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 