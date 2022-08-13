13.08.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

NASA створило цікавий сервіс для людей

Люди можуть почути, як звучав би їх голос на Марсі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.

Повідомляється, що NASA створило функцію, яка дозволить людині записати свій голос, після чого вона зможе прослухати його. Максимальна тривалість звукового запису становить 10 секунд.

Атмосфера Марса, що на 96% складається з вуглекислого газу, поглинала б багато високих звуків, тому на великі відстані поширювалися лише звуки нижчого тону. Цей ефект відомий як згасання – ослаблення сигналу на певних частотах – і він буде помітнішим, ніж далі ви знаходитесь від джерела.

Записати та почути свій голос можна за посиланням