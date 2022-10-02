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02.10.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

Космічний апарат NASA «Юнона» поділився першим зображенням супутника Юпітера Європи

На Землю прибув перший знімок, зроблений космічним кораблем NASA «Юнона» під час прольоту повз покритий льодом супутник Юпітера Європи.

NASA
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NASA.
 
Повідомляється, що це лише третій близький прохід в історії нижче висоти 310 миль (500 кілометрів) і найближчий погляд на Європу, який будь-який космічний корабель забезпечував з 3 січня 2000 року, коли апарат Галілео наблизився до поверхні на відстань 218 миль ( 351 кілометр).
 
Європа — шостий за величиною супутник у Сонячній системі, трохи менший за земний супутник. Вчені вважають, що солоний океан знаходиться під крижаною оболонкою завтовшки кілька миль, що викликає питання про потенційні умови, здатні підтримувати життя під поверхнею Європи.
 
Цей фрагмент першого знімка Європи зроблений під час прольоту камерою JunoCam космічного корабля. Через підвищений контраст між світлом і тінню вздовж легко помітні нерівності рельєфу, у тому числі високі блоки, що відкидають тінь, тоді як яскраві та темні гребені та западини згинаються по поверхні.
 
Нагадаємо, космічний корабель NASA зіткнувся з астероїдом.
 
Источник:   NASA
 Тэги:  nasa
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