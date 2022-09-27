27.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч
Космічний корабель NASA зіткнувся з астероїдом
Корабель DART націлився на місячний астероїд.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на NASA.
Повідомляється, що зіткнення DART з астероїдом Діморфос демонструє життєздатну техніку пом'якшення наслідків для захисту планети від астероїда або комети, що наближається до Землі, якщо вони будуть виявлені.
"За своєю суттю DART є безпрецедентним успіхом планетарного захисту, але це також і місія єдності з реальною користю для всього людства", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон. «Оскільки NASA вивчає космос і нашу рідну планету, ми також працюємо над захистом цього будинку, і це міжнародне співробітництво перетворило наукову фантастику на науковий факт, демонструючи один із способів захистити Землю».
Подорож місії підтвердила, що NASA може успішно керувати космічним кораблем, щоб навмисно зіткнутися з астероїдом, щоб відхилити його, метод, відомий як кінетичний удар.
Нагадаємо, NASA зафіксувало звук
падаючого метеорита.
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