27.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Космічний корабель NASA зіткнувся з астероїдом

Корабель DART націлився на місячний астероїд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NASA.

Повідомляється, що зіткнення DART з астероїдом Діморфос демонструє життєздатну техніку пом'якшення наслідків для захисту планети від астероїда або комети, що наближається до Землі, якщо вони будуть виявлені.

"За своєю суттю DART є безпрецедентним успіхом планетарного захисту, але це також і місія єдності з реальною користю для всього людства", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон. «Оскільки NASA вивчає космос і нашу рідну планету, ми також працюємо над захистом цього будинку, і це міжнародне співробітництво перетворило наукову фантастику на науковий факт, демонструючи один із способів захистити Землю».

Подорож місії підтвердила, що NASA може успішно керувати космічним кораблем, щоб навмисно зіткнутися з астероїдом, щоб відхилити його, метод, відомий як кінетичний удар.

Нагадаємо, NASA зафіксувало звук падаючого метеорита.