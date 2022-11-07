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07.11.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

У США запустили ракету-носій «Антарес» з деталями із Харкова (відео)

Запуск відбувся 7 листопада о 12 годині 32 хвилині за Київським часом.

NASA
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Space.com.
 
Повідомляється, що ракета-носій стартувала з Центру космічних польотів на острові Воллопс в американському штаті Вірджинія.
 
Через вісім хвилин Antares вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus із 3749 кг корисного вантажу NASA для МКС на борту.
 
Варто зазначити, що ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), ТОВ «ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ», «РАПІД» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).
 
У рамках програми «Антарес» українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
 
Космічний корабель Cygnus місії NG-18 отримав ім’я на честь Саллі Райд (1951-2012), першої американської жінки-астронавтки. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.
 
Усього з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.
 

Источник:   Space.com
 Тэги:  харьков, nasa
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