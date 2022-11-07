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07.11.2022  17:58   Дмитро Колонєй

Торгівля людьми під час війни: як не стати жертвою злочинців

Поради харківської поліції.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, щоб не стати жертвою торгівлі людьми, вберегтись від цього злочину необхідно розуміти, що «торгівці людьми» працюють за стандартною схемою:
  • вербування 
  • перевезення
  • передача-прийом
  • продаж
  • використання погроз
  • боргова кабала
  • експлуатація

Вживайте запобіжних заходів:

  • нікому не передавайте свої документи та мобільний телефон;
  • повідомляйте родину або близьких знайомих про своє місцезнаходження, переміщення та про ситуації, що викликають у Вас підозру;
  • не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, що заслуговують на довіру;
  • ретельно перевіряйте документи роботодавців та умови праці.
Звернутися за практичними порадами також можна до Національної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527 (безкоштовно з мобільних телефонів) або 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Працює щодня з 08:00 до 20:00.
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  торговля людьми, советы, харьков
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