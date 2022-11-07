07.11.2022 17:58 Дмитро Колонєй
Торгівля людьми під час війни: як не стати жертвою злочинців
Поради харківської поліції.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, щоб не стати жертвою торгівлі людьми, вберегтись від цього злочину необхідно розуміти, що «торгівці людьми» працюють за стандартною схемою:
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вербування
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перевезення
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передача-прийом
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продаж
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використання погроз
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боргова кабала
-
експлуатація
Вживайте запобіжних заходів:
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нікому не передавайте свої документи та мобільний телефон;
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повідомляйте родину або близьких знайомих про своє місцезнаходження, переміщення та про ситуації, що викликають у Вас підозру;
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не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, що заслуговують на довіру;
-
ретельно перевіряйте документи роботодавців та умови праці.
Звернутися за практичними порадами також можна до Національної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527
(безкоштовно з мобільних телефонів) або 0 800 505 501
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Працює щодня з 08:00 до 20:00.
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