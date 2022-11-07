    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти з танків, мінометів та артилерії обстріляли Харківщину (відео)
07.11.2022  18:24   Дмитро Колонєй

Окупанти з танків, мінометів та артилерії обстріляли Харківщину (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 7 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
Зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.
 
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;
Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів.
 
Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Суспільство Жителі Харківської області прибирають ліцей, в якому мешкали окупанти 07.11 Надзвичайні події Розстріл колони цивільних автомобілів під Ізюмом: прокурори ексгумували жертву (фото) 07.11 Надзвичайні події Ворожий снаряд влучив у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 