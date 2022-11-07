07.11.2022 18:24 Дмитро Колонєй

Окупанти з танків, мінометів та артилерії обстріляли Харківщину (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 7 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;

Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.