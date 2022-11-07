07.11.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

Скільки зброї мешканці Харківської області здали добровільно до поліції

У Харківській області тривають заходи по добровільній здачі населенням зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що з початку місячника громадяни принесли у підрозділи поліції 25 одиниць зброї, з них: 5 одиниць нарізної зброї військових зразків та 18 мисливських рушниць. Також вилучено 1555 боєприпасів до різних видів зброї.

Поліція нагадує, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

«Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про осіб, які незаконно зберігають зброю і боєприпаси, просимо повідомити до поліції за номером «102»»,- звернулися до громадян правоохоронці.

Нагадаємо, Жителі Харківської області прибирають ліцей, в якому мешкали окупанти.