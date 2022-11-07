07.11.2022 11:40 Віталій Хінєвіч
Жителі Харківської області прибирають ліцей, в якому мешкали окупанти
У населеному пункті Циркуни люди прибирають ліцей від наслідків окупації.
Фото:Суспільне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що місцеві жителі села Циркуни зібралися разом, щоб прибрати навчальний заклад від наслідків окупації.
В ліцеї розбито вікна, дах. Окупанти вивезли на територію Росії комп'ютери, а бібліотеку винесли з території ліцею та спалили.
“У мене слів немає, лише сльози. У нас була дуже гарна бібліотека, вона була гарно укомплектована, у мене було багато сучасних видань, енциклопедій. На жаль, 90 % бібліотеки немає”, – розповідає бібліотекарка Ольга Хміль.
Окрім цього наголошується, що від дій окупантів під час обстрілу загинула заступниця директора ліцею, техпрацівниця підірвалася на міні.
Нагадаємо, ворожий снаряд влучив
у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини.
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