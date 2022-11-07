    
Главная Новини Харкова Суспільство Жителі Харківської області прибирають ліцей, в якому мешкали окупанти
07.11.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області прибирають ліцей, в якому мешкали окупанти

У населеному пункті Циркуни люди прибирають ліцей від наслідків окупації.

Харківська область
Фото:Суспільне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що місцеві жителі села Циркуни зібралися разом, щоб прибрати навчальний заклад від наслідків окупації.
 
В ліцеї розбито вікна, дах. Окупанти вивезли на територію Росії комп'ютери, а бібліотеку винесли з території ліцею та спалили.
 
“У мене слів немає, лише сльози. У нас була дуже гарна бібліотека, вона була гарно укомплектована, у мене було багато сучасних видань, енциклопедій. На жаль, 90 % бібліотеки немає”, – розповідає бібліотекарка Ольга Хміль.
 
Окрім цього наголошується, що від дій окупантів під час обстрілу загинула заступниця директора ліцею, техпрацівниця підірвалася на міні.
 
Нагадаємо, ворожий снаряд влучив у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Надзвичайні події Розстріл колони цивільних автомобілів під Ізюмом: прокурори ексгумували жертву (фото) 07.11 Надзвичайні події Ворожий снаряд влучив у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини 07.11 Надзвичайні події Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 