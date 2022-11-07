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07.11.2022  11:57   Рита Парфенова

Смертельна ДТП у Харкові: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю (фото)

Внаслідок ДТП водій отримав травми, не сумісні з життям, та помер на місці. Його пасажир доставлений до лікарні.

Новини Харкова: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Аварія сталася 5 листопада близько 22:35 по проспекту Героїв Сталінграда. 40-річний водій «Jeep Liberty» виїхав за межі проїжджої частини вправо, наїхав на перешкоду у вигляді двох бетонних електроопор й будівлі, та перекинувся.

Новини Харкова: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю

Від отриманих травм 40-річний чоловік помер. Його 44-річний пасажир з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Новини Харкова: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю Новини Харкова: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю

Нагадаємо, 6 листопада під час обстрілу Куп'янського району протитанковий снаряд влучив у автомобіль, що рухався між двома населеними пунктами.

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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