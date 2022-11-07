У цивільне авто вдарив протитанковий снаряд на дорозі між селами Харківської області

Наслідки ворожого обстрілу у Куп’янського району фіксують правоохоронці.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
6 листопада до відділення поліції № 1 Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що окупанти здійснили обстріл однієї з громад Куп'янського району.
Під час обстрілу протитанковий снаряд влучив у автомобіль, що рухався між двома населеними пунками.
Постраждав 45-річний місцевий мешканець. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження.
Поліцейські спільно з військовослужбовцями доставили потерпілого до медичного закладу.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна.
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