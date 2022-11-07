07.11.2022 09:27 Рита Парфенова

У цивільне авто вдарив протитанковий снаряд на дорозі між селами Харківської області

Наслідки ворожого обстрілу у Куп’янського району фіксують правоохоронці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

6 листопада до відділення поліції № 1 Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що окупанти здійснили обстріл однієї з громад Куп'янського району.



Під час обстрілу протитанковий снаряд влучив у автомобіль, що рухався між двома населеними пунками.



Постраждав 45-річний місцевий мешканець. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження.





Поліцейські спільно з військовослужбовцями доставили потерпілого до медичного закладу.



Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна.