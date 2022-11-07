    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини
07.11.2022  09:57   Рита Парфенова

Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини

У Харківській області 16-річний хлопець отримав поранення під час ворожого обстрілу.

діти на війні

Про це розповіли  в Офісі Генерального прокурора, передає РЕДПОСТ.

«24 квітня внаслідок обстрілу ворогом села Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець», – йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 7 листопада внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 263 дитини.

Нагадаємо, у Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.

Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Надзвичайні події У цивільне авто вдарив протитанковий снаряд на дорозі між селами Харківської області 07.11 Надзвичайні події Харків на ранок 7 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 06.11 Надзвичайні події Жінка з пораненням прийшла до медиків під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 