07.11.2022 09:57 Рита Парфенова

Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини

У Харківській області 16-річний хлопець отримав поранення під час ворожого обстрілу.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає РЕДПОСТ.

«24 квітня внаслідок обстрілу ворогом села Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець», – йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 7 листопада внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 263 дитини.

Нагадаємо, у Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.