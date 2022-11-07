Стало відомо про 16-річного хлопця, який постраждав під час обстрілу Харківщини

У Харківській області 16-річний хлопець отримав поранення під час ворожого обстрілу.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає РЕДПОСТ.
«24 квітня внаслідок обстрілу ворогом села Веселе Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець», – йдеться в повідомленні.
Загалом станом на 7 листопада внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 263 дитини.
Нагадаємо, у Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.
Комментариев: 0
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
7 листопада у народі називають Дідівські плачі. Цього дня заведено поминати померлих рідних.
влажность:
давление:
ветер: