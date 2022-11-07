07.11.2022 10:38 Рита Парфенова

На деокупованих територіях Печенізького водосховища ловлять рибних браконьєрів

Інспектори-екологи провели рейд вздовж периметра акваторії Печенізького водосховища, під час якого виявили порушника та заборонені «нічійні» снасті.

Про результати рейду повідомила Держекоінспекція у Харківській області, передає РЕДПОСТ.



Так, у районі села Хотімля виявлено порушника, який намагався здійснити не законний вилов водних живих ресурсів за допомогою двох мисинових сіток довжиною 80 метрів кожна. Заборонені знаряддя лову були вилучені а на порушника складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП за грубе порушення правил рибальства, подальший розгляд цієї справи буде вирішуватися у судовому порядку.



Окрім того на даній водоймі було виявлено дві одиниці безхозних мисинових сіток довжиною 80 метрів кожна.



Також інспекторі знайшли чотири ліскові сітки довжиною по 100 метрів кожна (зв’язані між собою у дві ставки довжиною по 200 метрів кожна).

Нагадаємо, під час воєнного стану 29 та 36-річні жителі Полтавської області незаконно вирубували дерева на території Валківської територіальної громади.

