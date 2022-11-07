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07.11.2022  10:51   Рита Парфенова

Ворожий снаряд влучив у автомобіль, який віз хліб на деокуповані території Харківщини

Острід ставля врянці 7 листопада в Куп¦янському районі.

пробитое автомобильное стекло

Про це повідомили на офіційному каналі Офіса Президента в Телеграм, передає РЕДПОСТ.

«Годину тому в Куп'янському районі російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, що здійснював доставку хліба в населені пункти району», - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.

Нагадаємо, 6 листопада під час обстрілу Куп'янського району протитанковий снаряд влучив у автомобіль, що рухався між двома населеними пунктами.

Источник:   Телеграм/Кирило Тимошенко
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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