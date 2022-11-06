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06.11.2022  11:03   Рита Парфенова

Жителі Полтавщини вирішили запастися дровами у лісах Харківської області (фото)

Двоє чоловіків здійснили незаконну порубку деревини на суму понад 194 тисячі гривень.

У Валківському районі Харківській області двоє жителів Полтавщини здійснили незаконну порубку деревини

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час воєнного стану 29 та 36-річні жителі Полтавської області незаконно вирубували дерева на території Валківської територіальної громади. Своїми діями правопорушники спричинили державі матеріальні збитки на суму понад 194 тисячі гривень.

У Валківському районі Харківській області двоє жителів Полтавщини здійснили незаконну порубку деревини

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.

У Валківському районі Харківській області двоє жителів Полтавщини здійснили незаконну порубку деревини

Слідчі відділу поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції  повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік допомагав окупантам красти ліс.

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  вырубка лева, харьков
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