06.11.2022 11:03 Рита Парфенова

Жителі Полтавщини вирішили запастися дровами у лісах Харківської області (фото)

Двоє чоловіків здійснили незаконну порубку деревини на суму понад 194 тисячі гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час воєнного стану 29 та 36-річні жителі Полтавської області незаконно вирубували дерева на території Валківської територіальної громади. Своїми діями правопорушники спричинили державі матеріальні збитки на суму понад 194 тисячі гривень.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.





Слідчі відділу поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік допомагав окупантам красти ліс.