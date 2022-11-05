05.11.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік допомагав окупантам красти ліс

Службовець ДП «Вовчанське лісове господарство» у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що окупанти запропонували 34-річному чоловікові підвищення, а саме обійняти посаду головного інженера фейкового «Вовчанського лісгоспу», на що колаборант погодився.

Крім того, «посадовець» агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату в російських рублях. Колаборант також «модерував» відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.

Правоохоронці викрили службовця. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, колишня поліцейська співпрацювала з окупантами у Харківській області.