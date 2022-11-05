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05.11.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Колишня поліцейська співпрацювала з окупантами у Харківській області

У червні цього року капітан поліції була звільнена зі служби в лавах поліції за невихід з окупації.

Співпрацювала з окупантами
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим рф та працювала в так званій «народной милиции» на посаді «и.о. старшего участкового інспектора». 
 
Після деокупації колишня поліцейська переховувалась у підвальних приміщеннях у селищі Дворічна.
 
4 листопада поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Куп'янського райвідділу поліції затримали колишнього дільничного офіцера поліції вказаного підрозділу у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.  
 
Слідчі дії проводяться за участю Державного бюро розслідувань, Департаменту внутрішньої безпеки НПУ України під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
 
Нагадаємо, харківські поліцейські за добу отримали 1457 звернень від громадян.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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