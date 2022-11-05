05.11.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають 19 пошкоджень на водоводах

Найбільший обсяг ремонтних робіт заплановано у Салтівському та Київському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 5 листопада, розпочали усунення 19 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання. Найбільший обсяг ремонтних робіт заплановано у Салтівському та Київському районах.

Напередодні бригадами АВР було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, незважаючи на агресію, що продовжується, всі виробничі служби сумлінно виконують свої обов'язки. На постійному контролі – належне функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, виконання планових заходів щодо підготовки господарства до роботи в зимовий період, відновлення подачі води та справна робота систем водовідведення та зливової каналізації у будинках харків'ян. Бригади мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали, що дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».