05.11.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 листопада



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 54 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 699 осіб. Одужало 305 696 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1778 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 листопада.