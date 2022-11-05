Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 54 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 699 осіб. Одужало 305 696 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1778 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 листопада.
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