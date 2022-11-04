04.11.2022 10:15 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 52 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 645 осіб. Одужало 305 434 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1987 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. По 19 осіб захворіли в Богодухівському та Харківському районі (із них 17 - мешканці міста Харкова). 10 випадків зареєстровано в Куп’янському, по одному в Лозівському, Ізюмському, Чугуївському та Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 3 листопада.