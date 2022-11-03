03.11.2022 10:16 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 76 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 593 осіб. Одужало 305 148 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2224 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Богодухівському районі: за добу діагноз підтвердився у 26 осіб. 23 особи захворіли у Харківському районі (із них 22 - мешканці міста Харкова), 18 - у Лозівському, 6 – в Куп’янському, 2 - в Ізюмському, 1 – Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 листопада.