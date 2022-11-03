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03.11.2022  10:30   Рита Парфенова

У двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту

Мінна небезпека в області залишається дуже високою.

обережно міни

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

 

Він нагадав, що 2 листопада біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями.

Того ж для біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув. Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Золочівському районі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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