02.11.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області автомобіль наїхав на міну

Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет у Золочівському районі.

Фото: Віктора Коваленко

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що 1 листопада близько 18.00 автомобіль наїхав на міну в Золочівському районі Харківської області.

За словами голови громади Віктора Коваленка, загинули двоє чоловіків 38 і 59 років.

У зведенні обладміністрації про загиблих через підрив на міні у Золочівській громаді не повідомляли.

Нагадаємо, на міні підірвався комбайнер у Харківській області.