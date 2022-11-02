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02.11.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області автомобіль наїхав на міну

Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет у Золочівському районі.

Харківська область
Фото: Віктора Коваленко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 1 листопада близько 18.00 автомобіль наїхав на міну в Золочівському районі Харківської області.
 
За словами голови громади Віктора Коваленка, загинули двоє чоловіків 38 і 59 років.
 
У зведенні обладміністрації про загиблих через підрив на міні у Золочівській громаді не повідомляли.
 
Нагадаємо, на міні підірвався комбайнер у Харківській області.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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