02.11.2022 13:52 Євген Клочко

Разновидности и назначение бандажей

Поддерживающий пояс — это устройство, разработанное для недопущения смещения тканей, чтобы предохранить мышцы и связки от растяжения или другого повреждения.

В зависимости от места и цели применения существует несколько разновидностей бандажей. Подробнее о них узнаете из статьи.

В местах соединение костей

Ортопедический бандаж защищает лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный суставы. Название средства зависит от места его применения. При этом цели преследуются такие:

Не допустить травм во время физических нагрузок. Уменьшить боль и воспаление в случае заболеваний, связанных с суставами, мышцами, связками. Снизить двигательную активность после травм и хирургического вмешательства, чтобы помочь восстановлению.

Выбирая ортопедический бандаж, найдите тот, что обеспечивает достаточную поддержку, но не громоздкий. Степень фиксации будет зависеть от проблем, от которых он должен избавить.

Для брюшной и поясничной области

Абдоминальный бандаж оборачивается вокруг живота и спины. Его используют в таких случаях:

послеоперационное восстановление;

боль в животе;

восстановление после беременности;

боль в спине;

восстановление после переломов;

остеопороз, проблемы с позвоночными дисками.

Выделяют разновидности для нижнего отдела живота, грудной клетки и ребер, области талии. Абдоминальный бандаж предотвращает провисание мышц брюшной полости, укрепляет их, уменьшает боль во время смеха и кашля, не дает смещаться позвоночным дискам.

При грыже

Иногда какая-то часть внутреннего органа может протолкнуться сквозь слабый отдел мышцы. Это состояние называется грыжа, оно очень болезненное и решается хирургическим путем. Для оказания давления и облегчения симптомов применяют бандаж.

В зависимости от места образования грыжи он может быть пупочный и паховый. Последний выпускается отдельно для мужчин и женщин. Также существуют детские модели.

Для стомированных пациентов

Когда человек больше не может выводить отходы, как обычно, в теле создается искусственное отверстие, соединенное с органом. Оно называется стома и делается во время операций. Бандаж обеспечит дополнительный комфорт и поддержку для мешка.

В каждом случае может понадобиться определенная форма средства ― пояс, грация, юбка, трусы, лента. Помните, что бандаж не заменяет операцию, а используется как временное решение.