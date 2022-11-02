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02.11.2022  13:52   Євген Клочко

Разновидности и назначение бандажей

Поддерживающий пояс — это устройство, разработанное для недопущения смещения тканей, чтобы предохранить мышцы и связки от растяжения или другого повреждения.

В зависимости от места и цели применения существует несколько разновидностей бандажей. Подробнее о них узнаете из статьи.

Разновидности и назначение бандажей

В местах соединение костей

Ортопедический бандаж защищает лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный суставы. Название средства зависит от места его применения. При этом цели преследуются такие:

  1. Не допустить травм во время физических нагрузок.
  2. Уменьшить боль и воспаление в случае заболеваний, связанных с суставами, мышцами, связками.
  3. Снизить двигательную активность после травм и хирургического вмешательства, чтобы помочь восстановлению.

Выбирая ортопедический бандаж, найдите тот, что обеспечивает достаточную поддержку, но не громоздкий. Степень фиксации будет зависеть от проблем, от которых он должен избавить.

Разновидности и назначение бандажей

Для брюшной и поясничной области

Абдоминальный бандаж оборачивается вокруг живота и спины. Его используют в таких случаях:

  • послеоперационное восстановление;
  • боль в животе;
  • восстановление после беременности;
  • боль в спине;
  • восстановление после переломов;
  • остеопороз, проблемы с позвоночными дисками.

Выделяют разновидности для нижнего отдела живота, грудной клетки и ребер, области талии. Абдоминальный бандаж предотвращает провисание мышц брюшной полости, укрепляет их, уменьшает боль во время смеха и кашля, не дает смещаться позвоночным дискам.

При грыже

Иногда какая-то часть внутреннего органа может протолкнуться сквозь слабый отдел мышцы. Это состояние называется грыжа, оно очень болезненное и решается хирургическим путем. Для оказания давления и облегчения симптомов применяют бандаж.

В зависимости от места образования грыжи он может быть пупочный и паховый. Последний выпускается отдельно для мужчин и женщин. Также существуют детские модели.

Для стомированных пациентов

Когда человек больше не может выводить отходы, как обычно, в теле создается искусственное отверстие, соединенное с органом. Оно называется стома и делается во время операций. Бандаж обеспечит дополнительный комфорт и поддержку для мешка.

В каждом случае может понадобиться определенная форма средства ― пояс, грация, юбка, трусы, лента. Помните, что бандаж не заменяет операцию, а используется как временное решение.

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