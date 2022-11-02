Разновидности и назначение бандажей

Поддерживающий пояс — это устройство, разработанное для недопущения смещения тканей, чтобы предохранить мышцы и связки от растяжения или другого повреждения.
В зависимости от места и цели применения существует несколько разновидностей бандажей. Подробнее о них узнаете из статьи.
Ортопедический бандаж защищает лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный суставы. Название средства зависит от места его применения. При этом цели преследуются такие:
Выбирая ортопедический бандаж, найдите тот, что обеспечивает достаточную поддержку, но не громоздкий. Степень фиксации будет зависеть от проблем, от которых он должен избавить.
Абдоминальный бандаж оборачивается вокруг живота и спины. Его используют в таких случаях:
Выделяют разновидности для нижнего отдела живота, грудной клетки и ребер, области талии. Абдоминальный бандаж предотвращает провисание мышц брюшной полости, укрепляет их, уменьшает боль во время смеха и кашля, не дает смещаться позвоночным дискам.
Иногда какая-то часть внутреннего органа может протолкнуться сквозь слабый отдел мышцы. Это состояние называется грыжа, оно очень болезненное и решается хирургическим путем. Для оказания давления и облегчения симптомов применяют бандаж.
В зависимости от места образования грыжи он может быть пупочный и паховый. Последний выпускается отдельно для мужчин и женщин. Также существуют детские модели.
Когда человек больше не может выводить отходы, как обычно, в теле создается искусственное отверстие, соединенное с органом. Оно называется стома и делается во время операций. Бандаж обеспечит дополнительный комфорт и поддержку для мешка.
В каждом случае может понадобиться определенная форма средства ― пояс, грация, юбка, трусы, лента. Помните, что бандаж не заменяет операцию, а используется как временное решение.
Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
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