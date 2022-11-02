02.11.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 390 пошкоджень на водоводах протягом місяця

Ремонтники щодня продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води у всіх районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що в жовтні комунальники усунули 390 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також протягом місяця ремонтники упорядкували 273 оглядові колодязі з заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 62 водорозбірні колонки.

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували десять пошкоджень на трубопроводах та відремонтували шість оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники усунули дві серйозні ситуації на магістралях діаметром 150 мм по вул. Молодіжній та вул. Індустріальній, а також капітально відремонтували оглядовий колодязь.

«У зв'язку з тим, що виявлені нашими фахівцями ушкодження на трубопроводах були досить складні, і, щоб уникнути суттєвих втрат води, відновлювальні роботи довелося проводити з відключенням мешканців від водопостачання. Тому працювали оперативно, але якісно. Районні ремонтники, забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, під керівництвом досвідченого бригадира Віктора Дриги успішно впоралися з поставленими завданнями, після чого упорядкували території», - підсумував начальник районної служби водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні, 2 листопада, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 14 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».