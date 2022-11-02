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02.11.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Комунальники закликають харків'ян передати показання приладів обліку води: як це зробити

Громадяни просять своєчасно передавати показання приладів обліку.

телефон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що передати показання приладів обліку холодної води можна скориставшись своїм особистим кабінетом на офіційному сайті підприємства або без реєстрації, вказавши номер особового рахунку та прізвище.
 
Також можна передати показання за допомогою цілодобового телефону для прийому показань водомірів: (057) 707-58-51 або через сall-центр підприємства: (057) 707-57-57, (057) 757-82-80 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п'ятницю, крім суботи та неділі).
 
Нагадаємо, у Харкові ЦНАПи змінили графік роботи.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  харьков, жкх
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