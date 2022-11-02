02.11.2022 12:40 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 120 легкових авто;

«Угринів» - 70 легкових авто;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 90 легкових авто, 70 пішоходів;

«Смільниця» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 30 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто, 9 автобусів;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.