    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 2 листопада на західних пунктах пропуску
02.11.2022  12:40   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 120 легкових авто;
  • «Угринів» - 70 легкових авто;
  • «Краківець» - 50 легкових авто;
  • «Шегині» - 90 легкових авто, 70 пішоходів;
  • «Смільниця» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 30 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 25 легкових авто, 9 автобусів;
  • «Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 30 легкових авто.

Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 1 листопада на західних пунктах пропуску 31.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 31 жовтня на західних пунктах пропуску 30.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 30 жовтня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 