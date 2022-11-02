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02.11.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

Хлопець намагався вкрасти майно харківського комунального підприємства

Одна крадіжка завдала збитків у розмірі 40 тисяч гривень.

Намагався вкрасти майно харківських комунальників
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».
 
Повідомляється, що 21-річний хлопець намагався вкрасти автоматику з індивідуального теплового пункту в підвалі будинку. 
 
 Співробітники Служби безпеки, режиму та зв'язку КП "Харківські теплові мережі" спочатку провели власне розслідування, попередньо встановили особу підозрюваного  і допомогли правоохоронцям спіймати крадія на гарячому. 
 
Чоловік встиг розграбувати тепловий пункт у підвалі будинку, який було встановлено за проектом Світового Банку. 7 манометрів, а також крани і з'єднувальні труби для них правоохоронці знайшли у валізі "чорного" сантехніка прямо на місці злочину. Того ж дня за даним фактом було порушено Кримінальну справу за статтею  15. ч.2. ст. 185. Наразі чоловік затриманий  в порядку ст. 208 КК України і перебуває у слідчому ізоляторі.  Наразі є підозра, що діяльність крадія носить серійний характер і завдала чимало збитків підприємству.
 
Крім того, півтора місяці тому за подібний злочин був затриманий брат підозрюваного. Він також перебуває у місцях позбавлення волі. 
 
Теплоенергетики звертаються до харків'ян із проханням - стежити за незнайомими людьми, які намагаються проникнути і підвал, по можливості - не допускати сторонніх і при будь-якій підозрі на крадіжку, повідомляти до правоохоронних органів. Опалювальний сезон і так буде складним, втрата обладнання його не полегшить.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули 390 пошкоджень на водоводах протягом місяця.
 
Источник:   ХТМ
 Тэги:  происшествие, харьков
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