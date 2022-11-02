02.11.2022 14:25 Рита Парфенова

Фінансовий прогноз на листопад: яким знакам зодіаку посміхнеться удача

Останній місяць осені 2022 року може стати сприятливим для людей, які розраховують лише на свої сили та вчасно дбають про створення подушки безпеки.

Місячне затемнення 8 листопада 2022 року, яке відбуватиметься у Тельці закриватиме двотижневий коридор затемнень, принесе в життя деяких людей глобальні зміни, пов'язані з грошима, передає РЕДПОСТ.



Загалом астролог не прогнозує критичних ситуацій із фінансами, але рекомендує у першу половину місяця витрачати гроші лише на найнеобхідніші речі.

Кого очікує фінансова стабільність

Одну з найміцніших позицій у фінансовому плані у листопаді 2022 року матимуть Тельці. Представники цього знаку зодіаку можуть розраховувати на добрі заробітки, несподівані премії та повернення великих боргів. Загалом їхнє фінансове становище буде стабільним, вони зможуть дозволити собі розслабитися та добре відпочити.



Успіх у фінансовому плані очікує також Близнюків. Вони добре попрацювали протягом року та змогли забезпечити собі фінансову подушку безпеки. Крім того, вдалі вкладення вже починають давати непоганий дохід, і Близнюки можуть забути про періоди безгрошів'я.



Не менше пощастить і Водоліям, яким пощастило знайти нову, високооплачувану роботу, або пропозиція такої роботи чекає на них найближчим часом. Для Водоліїв головне — не діяти імпульсивно, аналізувати майбутні фінансові операції та прораховувати можливі ризики.

Для кого листопад виявиться невдалим місяцем

Фінансові проблеми у листопаді очікують на Раків. Схильні до різкого енергетичного спаду, схильні до депресії і засмучені невдачами, представники цього знаку зодіаку можуть почати робити дурниці. Зокрема, необхідно відмовитись від спроб закласти цінні речі або взяти кредит, щоб покрити свої витрати. Це не вирішить проблему, а лише посилить ситуацію.



У схожій ситуації опиняться Леви, але на відміну від Раків, вони віддадуть перевагу тому, щоб затягнути пояси і включити режим суворої економії. Це дозволить їм протриматися деякий час "на плаву", але потім доведеться шукати нові джерела доходу, щоб стабілізувати своє фінансове становище.



Скорпіони потраплять у скрутне фінансове становище через свою марнотратство та небажання економити. Вони зможуть зупинитися лише тоді, коли їхні витрати перевищать доходи, при цьому їм буде складно стабілізувати ситуацію, не вдаючись до кредитів. Наприкінці року їм, можливо, доведеться шукати нові джерела прибутку.