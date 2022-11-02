Рівень радіації у Харкові на 2 листопада

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Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.