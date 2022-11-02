02.11.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Студенти харківського університету увійшли до 600+ найкращих команд світу з програмування

Студенти НТУ «ХПІ» взяли участь у XVI глобальному хакатоні IEEExtreme.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ «ХПІ».

Повідомляється, що протягом доби вони змагалися у вирішенні двадцяти п’яти завдань із програмування. За підсумками марафону, харківські політехніки увійшли до 600+ найкращих команд світу із загального інженерного програмування. Цей результат вдвічі кращий, ніж минулорічний. Загалом у хакатоні взяли участь понад 6300 команд (чотирнадцять тисяч осіб) із 65 країн світу. Україну представляли десять колективів, три з яких — команди ХПІ.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» підготував такі команди:

«PryMat» — студенти Катерина Барбашева, Анастасія Бойко, Андрій Тепляков. Керівник — завідувачка кафедри комп’ютерного моделювання та аналізу даних НТУ «ХПІ» Олена Ахієзер;

«UkrainianPower», яка брала участь у IEEEXreme другий рік поспіль, — студенти Єлизавета Королех, Влад Козло, Андрій Скиба;

«regersITUA» об’єднала у собі студентів із ХПІ та ХНУРЕ — це Костянтин Фокша, Віталій Бурлако, Єгор Фатьянов. Керівником цих двох команд була к.т.н., доцентка кафедри систем інформації ім. В.О. Кравця НТУ «ХПІ» Ганна Заволодько.

Окрім Харківського Політеху, цього року від України також брали участь команди з ХНУРЕ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУКіМ.

За підсумками змагань, Україна посіла 2-е місце у світі із загального інженерного програмування IEEExtreme16.0. «Це вперше за 16 років існування змагання. Такий результат є дуже значущим і підтверджує якість підготовки фахівців-айтішників в Україні. Загалом усі наші студенти обійшли 4000 команд та витримали марафон», — наголосила керівниця української секції IEEExtreme 16.0, організаторка події, доцентка кафедри систем інформації ім. В.О. Кравця НТУ «ХПІ» Ганна Заволодько.

«У кожній українській команді були студенти, які постраждали від війни, але були готові змагатись на світовому рівні! Ця доба була справжнім випробуванням та викликом — із тимчасовою відсутністю електроенергії та інтернету. Але наші учасники, перебуваючи в різних містах чи країнах, зуміли створити для себе робочі умови так, ніби вони поряд, і водночас віртуально — в онлайн форматі. Вітаємо всіх із гідним виступом у хакатоні. Це важливо для України, оскільки сьогодні нам особливо потрібні сучасні знання та технології для відновлення країни!», — зазначила Ганна Заволодько.

Серед українських команд представники ХПІ вибороли «бронзу» («UkrainianPower»), шосте місце («PryMat») та дев’яте («regersITUA»). Загалом результати «UkrainianPower» порівняно з минулим роком покращилися у 2 рази (з місця 1200+ до 600+ серед усіх учасників). А команда «regersITUA», що складалася з першокурсників, які ще не мають достатніх знань з інженерії, посіла місце 2000+ з п’яти тисяч конкурсантів з усього світу.

Спонсорами команд були компанії WiserBrand та KITRUM, які забезпечили безкоштовну участь у хакатоні — кожному учаснику було профінансовано членство у спільноті IEEE, а також надіслано теплі світшоти та солодощі для підтримки у день змагань.

Нагадаємо, харківський університет увійшов в ТОП-5 світового рейтингу з наук.