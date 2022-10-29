29.10.2022 14:35 Віталій Хінєвіч
Харківський університет увійшов в ТОП-5 світового рейтингу з наук
«ХПІ» увійшов до світового рейтингу THE World University Rankings by subject 2023.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Повідомляється, що Національний технічний університет «ХПІ» увійшов до світового рейтингу THE World University Rankings by subject 2023. Днями британська агенція Times Higher Education опублікувала списки кращих університетів світу з одинадцяти технічних, гуманітарних, економічних наук.
Харківський Політех представлений у чотирьох напрямах: бізнес та економіка (місце 601-800), комп’ютерні науки (місце 801+), фізичні науки (місце 1001+), інженерія (місце 1001+).
Таким чином рейтинг виглядає таким чином:
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напрямок «бізнес та економіка» університет посідає третє місце серед українських вишів (позиція 601-800 у загальному списку);
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напрямок «комп’ютерні науки» ХПІ має 4-е українське місце та позицію 801+ серед університетів світу;
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напрямок «фізичні науки» посів 3-є місце серед українських вишів (позиція 1001+ у загальному списку);
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напрямок «інженерія» у ХПІ — 5-те українське місце та позиція 1001+ у загальному списку.
Нагадаємо, Кіра Найтлі озвучила військовий щоденник 12-річної харків'янки.
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