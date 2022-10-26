26.10.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Кіра Найтлі озвучила військовий щоденник 12-річної харків'янки

Американська актриса озвучила аудіоверсію щоденника школярки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Bloomsbury.

Повідомляється, що 12-річна Єва описала життя Харкова під час ворожих обстрілів. Вона разом зі своєю бабусею перебувала у підвалі, рятуючись від обстрілів окупантів. Дівчинка описала все, що відбувалося в той період.

«Це захоплюючий та зворушливий щоденник молодої української біженки Єви Скалієцької. Дванадцять днів в Україні назавжди змінили життя 12-річної Єви. Вона прокинулася рано-вранці від жахливих звуків артилерійського обстрілу. Росія вторглася в Україну, і її улюблений харківський будинок більше не був безпечним притулком, яким мав бути. Коли вона та її бабуся були змушені шукати притулку у сирому тісному підвалі, Єва вирішила записати свою історію. І це історія, яку має почути світ», - повідомляється на сторінці видання.

У свою чергу Кіра Найтлі зазначила, що її вразила історія, написана в щоденнику дівчинки.

"Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", – зазначила Найтлі.

Аудіоверсія книги харків'янки Єви вийшла 25 жовтня. Її щоденник порівнюють із спогадами Ганни Франк. У ньому автор визначає, що таке війна очима дітей. Для публікації Bloomsbury співпрацює з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.