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26.10.2022  14:32   Дмитро Колонєй

Спецслужби країни-агресорки спробують дискредитувати національні рухи народів РФ

Про це інформує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ заплановано розпочати вже на найближчий час, а головною метою стане приниження самого прагнення народів до самовизначення.
 
Для цього, як в самійкраїні, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.
 
Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно в першу чергу під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюються своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція.
 
На сьогодні керівництво країни розглядає національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки.
 
Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям – несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. А також виявлення прихованих «агентів впливу» під виглядом «лідерів думок».
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, дисредитация, рф
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